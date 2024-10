Meteo Ercolano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Ercolano si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 41%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22°C entro le ore 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno prevalentemente da sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative fino a questo punto della giornata.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 22:00. Le temperature si manterranno sui 21°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Le condizioni di pioggia saranno accompagnate da venti più intensi, con raffiche che potranno superare i 21 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per la sera di Mercoledì, quando si prevede un aumento delle precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare queste variabili per pianificare al meglio le loro giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.8 S max 3.2 Ostro 69 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 3.1 SSE max 3.9 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 6 SE max 6.8 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 9.1 S max 10.8 Ostro 60 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +22.7° Assenti 13 SSO max 15.4 Libeccio 55 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 12.2 SSO max 14.3 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 12.1 SSE max 15.6 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° prob. 2 % 14.9 SSE max 19.9 Scirocco 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

