Meteo Erice, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con pioggia leggera prevista nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che si manterranno tra i 12,4°C e i 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 24% di nubi. I venti si muoveranno da Sud-Sud Est, con velocità che varieranno tra i 7,9 km/h e i 11,2 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli leggeri previsti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa e la persistenza di piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 65%. I venti continueranno a soffiare da Sud, con intensità che raggiungeranno i 16,2 km/h. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia potrebbe intensificarsi, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,43 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con cielo coperto e una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 19%. I venti si muoveranno da Est-Sud Est, mantenendo una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la possibilità di pioggia leggera rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità climatica potrebbe continuare a influenzare la situazione meteo locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.1 mm 3.9 SO max 4.5 Libeccio 81 % 1015 hPa 4 poche nuvole +12.7° perc. +12.2° prob. 26 % 4.6 S max 5.3 Ostro 84 % 1014 hPa 7 poche nuvole +13.6° perc. +13.1° prob. 10 % 8.6 SSE max 9.5 Scirocco 80 % 1016 hPa 10 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° prob. 10 % 13.6 S max 16.4 Ostro 64 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +15.7° 0.21 mm 16.2 S max 19.3 Ostro 65 % 1017 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° prob. 46 % 9.8 SSE max 14.7 Scirocco 70 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +14.5° perc. +14° 0.15 mm 7.9 ESE max 11.4 Scirocco 78 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 11 % 10.3 SE max 18.6 Scirocco 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:21

