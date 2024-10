Meteo Erice, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud-sud est con intensità di 15,8 km/h. Con l’avanzare della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, ma con un’intensità minore, mentre le temperature si manterranno stabili attorno ai 13-15°C.

Nella mattina, le condizioni meteo presenteranno piogge leggere, con una temperatura che varierà tra i 13,3°C e i 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord-nord est, mantenendo una brezza vivace. A partire dalle 11:00, si osserverà un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre il vento si manterrà moderato. Tuttavia, verso le 15:00, ci sarà un ritorno di piogge leggere, che continueranno fino alla sera.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 14,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si attenuerà, passando a una brezza leggera. Le precipitazioni saranno sporadiche, ma non si escludono momenti di cielo coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le nubi continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Erice

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15° perc. +14.9° 2.5 mm 14.9 OSO max 27.1 Libeccio 87 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +13.1° perc. +12.8° 3.81 mm 15.3 NNE max 26.1 Grecale 88 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.11 mm 12.7 N max 15.8 Tramontana 87 % 1012 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 36 % 11.8 NNO max 14.1 Maestrale 77 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 1 % 11.7 NO max 13.4 Maestrale 75 % 1012 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 19 % 11.2 NO max 13.1 Maestrale 76 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 33 % 6.7 NNO max 7.7 Maestrale 80 % 1013 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° prob. 39 % 10.5 N max 12.4 Tramontana 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:22

