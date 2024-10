Meteo Faenza, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in schiarite nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,5°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, non mancheranno episodi di pioggia leggera, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, Faenza sarà avvolta da una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole lasceranno spazio a poche schiarite, con temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà leggera, e la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 11%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente attorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della pioggia, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 65%. Le raffiche di vento saranno più deboli, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,1°C. Le nuvole torneranno a farsi più fitte, con possibilità di pioggia leggera. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 36%, mentre l’umidità rimarrà elevata, al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da schiarite e un successivo ritorno della pioggia nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere a mente la possibilità di brevi rovesci.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.47 mm 4.5 S max 6.4 Ostro 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.37 mm 5.5 SE max 8.5 Scirocco 94 % 1015 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 82 % 4.5 S max 6.7 Ostro 93 % 1015 hPa 9 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° prob. 11 % 7.2 O max 12.1 Ponente 73 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.14 mm 10 NNO max 10.5 Maestrale 63 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +21.4° perc. +21.5° 1.03 mm 3.5 NNE max 4.8 Grecale 73 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.3 mm 2.8 E max 4.9 Levante 91 % 1016 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 43 % 2.7 SO max 3.7 Libeccio 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:18

