Meteo Fasano, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Fasano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, con qualche raffica più intensa nelle ore notturne.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 42% e l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 78%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest con una velocità di 23,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,51 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno, con la pioggia che tenderà a diminuire. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà sereno per gran parte della mattinata, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendosi su valori di 18,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, mentre i venti si faranno più deboli, con intensità di circa 19,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, e i venti si presenteranno deboli, con velocità di 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con un miglioramento atteso per lunedì e martedì, quando si prevede un aumento delle temperature e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.62 mm 21.9 NNO max 29.8 Maestrale 81 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.33 mm 18 NO max 27.7 Maestrale 80 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.11 mm 21.6 NO max 25.6 Maestrale 71 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° prob. 23 % 18.8 NO max 19.6 Maestrale 59 % 1013 hPa 13 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 19.2 N max 21 Tramontana 59 % 1013 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 15.8 N max 18 Tramontana 73 % 1014 hPa 19 poche nuvole +17.3° perc. +17.1° Assenti 6.6 NNE max 8.6 Grecale 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° prob. 2 % 3.5 N max 3.8 Tramontana 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:19

