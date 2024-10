Meteo Fasano, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Fasano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 26,4°C durante la mattina. Tuttavia, il vento si presenterà piuttosto intenso, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più marcata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 19%, e il vento soffierà da sud a una velocità di 18,9 km/h. Con una probabilità di precipitazioni del 21%, non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, la situazione meteo cambierà leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 26,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud con intensità crescente, raggiungendo i 26,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento più evidente, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 23,4°C alle 16:00, mentre il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno toccare i 50 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 18:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In sera, le previsioni del tempo indicano un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, mentre il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno raggiungere i 57 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, superando il 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prepararsi a condizioni di vento forte e a possibili piogge, specialmente nel pomeriggio e nella sera di Giovedì. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° prob. 25 % 15.3 S max 26.9 Ostro 83 % 1008 hPa 4 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 15 % 11.5 S max 21.3 Ostro 82 % 1008 hPa 7 poche nuvole +22.7° perc. +22.8° prob. 9 % 17.5 S max 24.9 Ostro 70 % 1008 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 2 % 24.3 S max 31.6 Ostro 50 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 28.5 S max 34.6 Ostro 51 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +24° prob. 2 % 36.4 S max 50.7 Ostro 85 % 1006 hPa 19 cielo coperto +23.3° perc. +24° prob. 54 % 41.5 SSE max 57.1 Scirocco 86 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +23.1° perc. +23.6° 1.48 mm 35.1 S max 52 Ostro 81 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:24

