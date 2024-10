Meteo Fasano, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Fasano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un progressivo miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,4°C e i 22,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 67%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. Con il passare delle ore, la mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le 08:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima piacevole e soleggiato. La velocità del vento rimarrà sostenuta, contribuendo a mantenere l’aria fresca e vivace.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,3°C alle 11:00, per poi scendere leggermente a 21,4°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al minimo. L’umidità si attesterà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una brezza vivace che accompagnerà il pomeriggio.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo sarà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La velocità del vento si ridurrà, mantenendo un clima gradevole fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le previsioni del tempo suggeriscono di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 10.5 NO max 12.6 Maestrale 69 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 12.2 NO max 17.1 Maestrale 80 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 16.2 NNO max 22.4 Maestrale 70 % 1020 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 18 NNO max 18.8 Maestrale 60 % 1020 hPa 13 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 17.7 N max 19.3 Tramontana 62 % 1019 hPa 16 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 12.6 N max 19.7 Tramontana 75 % 1019 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 11.4 NNO max 17.1 Maestrale 83 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18° perc. +18° Assenti 12.9 NO max 19.3 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:05

