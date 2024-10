Meteo Fasano, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto instabile. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,7°C. La presenza di pioggia leggera sarà probabile nelle prime ore, con un’intensità di 0,44 mm e una velocità del vento che raggiungerà i 38,8 km/h da sud. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1005 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre il vento si attenuerà, scendendo a 19,7 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, con valori che si attesteranno attorno al 21%. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci saranno piogge significative.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,7°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 5%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 17,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1009 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 19°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori attorno ai 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì con un inizio instabile, si prevede un weekend più soleggiato e con temperature più miti. La tendenza sarà verso un clima più stabile, con minori probabilità di pioggia e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.4° perc. +23.9° 0.44 mm 35.9 S max 54.9 Ostro 81 % 1005 hPa 4 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 67 % 29.5 SSO max 47.4 Libeccio 73 % 1005 hPa 7 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 19 % 23.4 SO max 34.2 Libeccio 70 % 1007 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +24.9° prob. 21 % 9.9 O max 20.4 Ponente 53 % 1008 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° prob. 5 % 5.5 N max 17.5 Tramontana 48 % 1007 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° prob. 5 % 17.8 ENE max 19.7 Grecale 65 % 1009 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 1.8 SO max 4.8 Libeccio 68 % 1011 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 11.3 ONO max 16.3 Maestrale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:23

