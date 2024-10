Meteo Favara, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Favara si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,6°C a un massimo di 21,9°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 37,8 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 47% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,4°C e un’umidità del 70%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un cielo sereno e a una temperatura che scenderà fino a 15,9°C entro le prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,5 km/h e i 10,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.

La mattina di Sabato si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 50%. Il vento, che si presenterà come una brezza tesa, potrà raggiungere i 22,2 km/h alle 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della nuvolosità, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che toccheranno i 21,9°C alle 11:00 e scenderanno a 20,3°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura che scenderà a 17,2°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 12,6 km/h. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante il giorno, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica prevista per il fine settimana. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata, mentre le serate potrebbero riservare un clima più fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.6° Assenti 9.9 ONO max 12.6 Maestrale 73 % 1013 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 10.5 NO max 14.4 Maestrale 76 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 11.9 NO max 21 Maestrale 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 22.2 O max 30.5 Ponente 47 % 1014 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +20.9° Assenti 29.5 O max 37.8 Ponente 49 % 1013 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 26.6 ONO max 32 Maestrale 53 % 1013 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 18.3 ONO max 26.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° Assenti 10.6 NO max 16.8 Maestrale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.