Meteo Favara, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

Venerdì 25 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 25 Ottobre, Favara presenterà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che aumenterà fino al 40%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 21,1°C alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 12,7 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a calare, passando a 20,1°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,5 km/h, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, intorno al 2%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà attorno agli 8 km/h, mantenendo una direzione costante da Est-Sud Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1024 hPa.

Sabato 26 Ottobre

Nella notte di Sabato 26 Ottobre, Favara avrà un cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si aggirerà intorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,8°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,7°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,8 km/h da Sud Est. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno a 19,5°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,7 km/h, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino all’8%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13 km/h, mantenendo una direzione costante da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 80%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,2°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 17%. Le temperature saliranno fino a 20,1°C alle 10:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21 km/h, mantenendo una direzione da Est-Sud Est. L’umidità scenderà al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 18,6 km/h, senza precipitazioni previste. L’umidità si manterrà al 66%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Est-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Favara si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno miti, specialmente durante le ore diurne. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, in particolare per Sabato, quando il cielo sarà coperto e le probabilità di pioggia, seppur basse, potrebbero influenzare i programmi. Domenica offrirà un leggero miglioramento, con schiarite e temperature più gradevoli.

