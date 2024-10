Meteo Fermo, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Fermo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà più coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17°C. La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 50%. Le temperature percepite si manterranno tra 15,7°C e 16,4°C, con venti leggeri provenienti da ovest. La mattina si presenterà simile, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 59%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a 17,9°C alle 16:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 17%, e le condizioni di umidità si attesteranno attorno all’84%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 7,6 km/h. La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì potrebbero portare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un cambio di rotta nelle condizioni meteo, con un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° Assenti 2.6 O max 2.8 Ponente 94 % 1028 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +16° Assenti 4.1 O max 4.1 Ponente 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 3.9 OSO max 3.9 Libeccio 90 % 1027 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 2.8 NE max 2.2 Grecale 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 6.5 ENE max 4.8 Grecale 78 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 16 % 5.9 ENE max 6.6 Grecale 80 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 8 % 2.1 ENE max 2.1 Grecale 85 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 2.2 ONO max 2.3 Maestrale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:06

