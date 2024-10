Meteo Fermo, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Fermo si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nubi e pioggia. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà dominata da un cielo coperto, mentre durante la mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno nuovamente, portando a piogge moderate in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 21,2°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Fermo presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 67%, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa intorno all’1:00. Le temperature si manterranno stabili, con valori che scenderanno leggermente fino a 15,5°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Alle 8:00, la temperatura salirà a 18,7°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Le previsioni del tempo indicano che, intorno alle 10:00, la temperatura raggiungerà il suo picco di 20,4°C, ma il cielo sarà nuovamente coperto. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno su un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 30% alle 15:00. Le raffiche di vento si intensificheranno, con punte di 33,1 km/h. La situazione meteo si deteriorerà ulteriormente verso la sera, quando si prevede un’intensificazione delle piogge.

Dopo le 18:00, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno piogge moderate, con accumuli di circa 3,85 mm di pioggia attesi tra le 20:00 e le 21:00. Le temperature scenderanno a 17,4°C e il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 34,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata di transizione, con un inizio relativamente tranquillo che si trasformerà in condizioni più instabili nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 7.2 S max 10.2 Ostro 80 % 1016 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 4.3 SO max 5 Libeccio 80 % 1014 hPa 7 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 6.2 S max 8 Ostro 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 17.8 SE max 22.1 Scirocco 69 % 1012 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 21 % 18.7 SE max 25 Scirocco 67 % 1009 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 37 % 6.1 SE max 8.5 Scirocco 80 % 1007 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 36 % 3.4 ONO max 5 Maestrale 78 % 1007 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 80 % 6.7 SO max 8.5 Libeccio 79 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:29

