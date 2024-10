Meteo Fermo, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Fermo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da una copertura nuvolosa pari a 0% per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,1°C e i 19,3°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra 8,3 km/h e 15,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente elevate, con valori che si aggireranno intorno ai 14°C. Il cielo sarà completamente sereno, favorendo una buona visibilità. I venti leggeri garantiranno un clima piacevole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C. Anche in questo caso, il cielo sereno permetterà di godere di un’ottima giornata all’aperto. I venti si faranno sentire, ma rimarranno comunque nella categoria delle brezze leggere, con intensità che non supereranno i 18,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi sui 14°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia, e l’umidità si manterrà attorno all’89%. I venti, sempre leggeri, garantiranno un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata di meteo stabile e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 9.2 O max 10.5 Ponente 88 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 9.4 ONO max 11.2 Maestrale 88 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 9.1 ONO max 13.4 Maestrale 83 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 12.9 NNO max 15.2 Maestrale 70 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 15.2 N max 16.9 Tramontana 68 % 1023 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 9.5 NNO max 12.7 Maestrale 87 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 8.9 ONO max 11 Maestrale 89 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 9.9 O max 11.6 Ponente 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.