Meteo Ferrara, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Ferrara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi passare a condizioni di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La mattina continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’82% e il 94%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ferrara indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si possa assistere a un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena per un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.7 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 5.6 NNE max 5.7 Grecale 86 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 4.6 NE max 4.9 Grecale 87 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.2 NE max 2.6 Grecale 75 % 1021 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 3.8 N max 2.7 Tramontana 66 % 1020 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 1.4 ENE max 3.2 Grecale 64 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 7.2 ENE max 9 Grecale 75 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 6 ESE max 6.7 Scirocco 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:23

