Meteo Ferrara, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Ferrara si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 20,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con una velocità del vento che non supererà i 9 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione fino a 14,0°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo completamente sereno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 91% e il 93%, ma non influenzerà negativamente il comfort percepito.

Nella mattina, il termometro inizierà a salire, raggiungendo i 19,7°C entro le ore centrali. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,8°C, mantenendo un cielo sereno e senza nuvole. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità, sebbene alta, non sarà percepita come fastidiosa, grazie alle temperature miti.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la serata. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.4° Assenti 7.6 O max 7.7 Ponente 91 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.6° Assenti 9.1 O max 10.6 Ponente 93 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.9° perc. +14.9° Assenti 7.2 O max 10.8 Ponente 91 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 8 NO max 8.5 Maestrale 73 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.8 NO max 5.1 Maestrale 63 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 3 ONO max 3.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 2.8 ONO max 3 Maestrale 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.2 NO max 4.6 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.