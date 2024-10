Meteo Fidenza, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Giovedì 24 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità moderata, rendendo il clima piuttosto umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. I venti saranno deboli, provenienti da est-nord-est, con velocità di circa 6,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Nella mattina, si continuerà a registrare cielo coperto con sporadiche piogge. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95-98%, e i venti si manterranno deboli, con velocità che varieranno tra 6 e 8 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non mancheranno brevi episodi di pioviggine.

Il pomeriggio porterà un incremento delle piogge, con pioggia leggera prevista fino alle ore serali. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 10-11 km/h, sempre da est-nord-est. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero superare i 0,2 mm.

Infine, nella sera, il meteo si presenterà nuovamente con cielo coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature si manterranno sui 15°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 98%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Venerdì e nel weekend si prevede un clima più stabile, con schiarite e temperature che potrebbero avvicinarsi ai 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.11 mm 6.5 ENE max 14.4 Grecale 98 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.11 mm 6.9 E max 14 Levante 98 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 36 % 6.7 E max 12.7 Levante 98 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.11 mm 7.2 E max 12 Levante 96 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.5° prob. 77 % 8.8 ENE max 12.5 Grecale 95 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.12 mm 10.4 E max 17 Levante 93 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.24 mm 7.1 ENE max 16.6 Grecale 98 % 1026 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 13 % 7.2 E max 14.4 Levante 98 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:15

