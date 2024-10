Meteo Fidenza, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Fidenza si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La mattina porterà un incremento della temperatura, che arriverà a 20°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. Nel pomeriggio, si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, con valori che scenderanno a 18,7°C. La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, Fidenza avrà un cielo coperto, con una temperatura di 13,7°C e una leggera brezza da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 43%, ma non si prevedono eventi significativi. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con nubi sparse che si presenteranno nella prima parte della mattina. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 96%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno sui 20°C. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci. La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera, che si manifesterà con un’intensità di 0,12 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che salirà fino all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Fidenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con la possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 43 % 7.2 O max 12.7 Ponente 94 % 1006 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 11 % 5.5 O max 8.7 Ponente 93 % 1006 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 13 % 3.8 O max 7.8 Ponente 93 % 1006 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 11 % 0.4 NO max 10.9 Maestrale 78 % 1007 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 21 % 3.5 E max 16.3 Levante 72 % 1006 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 33 % 6 SE max 14.4 Scirocco 75 % 1005 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 25 % 9.8 SSE max 15.2 Scirocco 86 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 43 % 9.6 SSE max 19.5 Scirocco 87 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:40

