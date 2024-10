Meteo Figline Valdarno, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una graduale attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si prevede anche un miglioramento verso la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno influenzate da pioggia moderata che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 17,5°C, con una percezione leggermente più alta a 17,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,1 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 98%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un proseguimento delle piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, oscillando tra il 61% e il 68%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3-4 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 81-95%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con picchi di 20,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 86% al 67%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 76%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 94%. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Figline Valdarno nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 88 % 5.4 ESE max 8 Scirocco 98 % 1016 hPa 5 cielo coperto +16.7° perc. +17° prob. 68 % 5.3 SE max 6.4 Scirocco 98 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.33 mm 3.8 S max 6 Ostro 91 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.33 mm 3.7 S max 6.2 Ostro 82 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.33 mm 5.3 SO max 10 Libeccio 79 % 1016 hPa 17 nubi sparse +16.9° perc. +17.1° prob. 70 % 3 ENE max 3.2 Grecale 91 % 1016 hPa 20 nubi sparse +15.9° perc. +16° Assenti 3.4 ENE max 3.2 Grecale 92 % 1016 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 2 % 2.1 NNE max 2.5 Grecale 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:21

