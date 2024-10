Meteo Fiumicino, le previsioni per domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +15,2°C e +20,7°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest. L’umidità si attesterà su livelli moderati, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Fiumicino presenterà un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e l’umidità si attesterà attorno al 3%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-est, con velocità di circa 7,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +20°C intorno alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 6,2 km/h e 8,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di +20,7°C alle 14:00. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 60%. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai +19°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 81%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Lunedì e martedì potrebbero presentare un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge, mentre mercoledì si prevede un miglioramento. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo coperto +15.7° perc. +13.7° Assenti 6.2 NE max 6.2 Grecale 15 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +15.8° Assenti 7.1 NE max 7.2 Grecale 51 % 1019 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.4° Assenti 2.2 SSE max 2.5 Scirocco 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 10 OSO max 9.3 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 10.9 OSO max 11.8 Libeccio 63 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° Assenti 6.5 OSO max 8.4 Libeccio 73 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.2 NO max 7.2 Maestrale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.