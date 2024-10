Meteo Fiumicino, le previsioni per giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Fiumicino per Giovedì 3 Ottobre si preannunciano caratterizzate da un clima instabile, con una predominanza di piogge e nuvolosità. Durante il giorno, si registreranno diverse fasi di precipitazioni, che varieranno in intensità, accompagnate da venti freschi provenienti principalmente da sud e ovest. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando intorno ai 21°C nel pomeriggio, per poi scendere leggermente in serata.

Nel corso della notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo prevalentemente coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%. I venti saranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 22 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il clima continuerà a mantenere una certa instabilità. Le temperature si aggireranno intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. Non si escludono brevi rovesci, ma le precipitazioni più consistenti si verificheranno nel pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata che potrebbe trasformarsi in forte pioggia. Le temperature massime toccheranno i 21,7°C, mentre l’umidità salirà fino al 100%. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità del vento che si manterrà su valori freschi, intorno ai 29 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 4,5 mm, rendendo il pomeriggio particolarmente umido e piovoso.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con cielo coperto e una leggera diminuzione delle precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità di circa 24 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 16 forte pioggia +21.4° perc. +21.3° 4.5 mm 29 SSO max 41.7 Libeccio 69 % 1001 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 27 % 23 ONO max 27.4 Maestrale 79 % 1002 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 20 % 26.9 ONO max 31.9 Maestrale 70 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:42

