Meteo Fiumicino, le previsioni per lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Fiumicino si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,7°C durante la notte a un massimo di circa 21°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio e nella sera. Le condizioni di vento rimarranno generalmente leggere, con velocità che si attesteranno intorno ai 6-9 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno miti, con valori che si aggireranno attorno ai 15,7°C a 16,5°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 2%. La brezza leggera proveniente da nord-est garantirà un clima piacevole e asciutto, con umidità che varierà dal 3% al 45%.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,2°C entro le 8:00. Il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente. A partire dalle 11:00, si osserveranno poche nuvole, ma già a 12:00 si passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà al 28%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20-21°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo le condizioni di tempo relativamente tranquille.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 70%, e il vento rimarrà leggero, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino indicano un inizio di giornata piacevole e sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e fresco. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a condizioni più fresche e umide nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +16° perc. +14.1° Assenti 8.1 NNE max 9.2 Grecale 17 % 1020 hPa 6 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 9.2 NE max 10.2 Grecale 58 % 1020 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 57 % 1021 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 8.6 SO max 6.8 Libeccio 58 % 1020 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.8 OSO max 6.9 Libeccio 67 % 1019 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 5.3 OSO max 5.9 Libeccio 73 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 6.4 NNO max 6.8 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:25

