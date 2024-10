Meteo Fiumicino, le previsioni per lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Fiumicino si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. I venti, provenienti principalmente da Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 33,7 km/h nelle ore serali. L’umidità si attesterà intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida e contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, a partire dalle 02:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà intorno al 68%. I venti soffieranno a una velocità di 13 km/h, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando la temperatura non subirà significative variazioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 21°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con punte di 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di svolgere attività all’aperto senza preoccupazioni.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità vivace, raggiungendo i 25 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 78%. Anche in questo periodo non si prevedono piogge, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 33,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%, il che potrebbe rendere l’aria più pesante. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, temperature miti e venti sostenuti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovrebbero approfittare delle ore di sole nel pomeriggio, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 15.3 SE max 17.2 Scirocco 69 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 18.3 SE max 22.7 Scirocco 71 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 22.4 SE max 27.8 Scirocco 70 % 1017 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 24.7 SE max 26.5 Scirocco 69 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 23.9 SE max 25.5 Scirocco 73 % 1016 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 22.2 SE max 27.9 Scirocco 79 % 1017 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 22.4 SE max 32.1 Scirocco 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:36

