Meteo Fiumicino, le previsioni per sabato 5 ottobre

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Fiumicino si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere nelle prime ore del giorno, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante il giorno, con un aumento della copertura nuvolosa verso la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

Nella notte, tra le 02:00 e le 05:00, Fiumicino registrerà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con percentuali che varieranno dal 13% al 21%. La velocità del vento sarà compresa tra 12 km/h e 19 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un accumulo di circa 0.31 mm.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e, dalle 11:00, si assisterà a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C alle 12:00, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-15 km/h, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alle 17:00, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si prevede un ritorno di piogge leggere, che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente. La velocità del vento sarà più contenuta, ma le precipitazioni potrebbero portare a un accumulo di circa 0.24 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento temporaneo del clima, con un ritorno di piogge previsto per la sera di Sabato. Le temperature si manterranno stabili, ma si consiglia di tenere d’occhio le condizioni atmosferiche per eventuali cambiamenti. Domani, si prevede un clima più sereno, mentre nei giorni successivi potrebbero tornare le piogge.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 pioggia leggera +16.2° perc. +14.3° 0.23 mm 17.2 S max 20.3 Ostro 16 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +16.5° 0.68 mm 9.7 SE max 14.1 Scirocco 59 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.19 mm 15.9 SE max 14.3 Scirocco 67 % 1011 hPa 12 poche nuvole +19.9° perc. +19.6° prob. 84 % 13.8 SO max 13.5 Libeccio 63 % 1011 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° prob. 51 % 16.5 O max 15.6 Ponente 64 % 1010 hPa 18 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° prob. 48 % 15.2 ONO max 16.9 Maestrale 69 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +18.9° perc. +18.6° 0.11 mm 10.8 NO max 14.2 Maestrale 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:39

