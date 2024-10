Meteo Fiumicino, le previsioni per venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fiumicino di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,4°C e i 21,4°C durante il giorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, rendendo l’atmosfera piuttosto confortevole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h. L’umidità sarà molto bassa, attorno al 3%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1008 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 20,2°C alle 08:00, con un incremento graduale durante le ore successive. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria più umida rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a schiarirsi, con condizioni di cielo sereno che si manterranno fino a sera. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,4°C intorno alle 11:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 20°C nel tardo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 59% e il 68%.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 19,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si preannunciano come giornate ideali per attività all’aperto, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre la ventilazione rimarrà generalmente leggera.

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +17.8° perc. +16° Assenti 7.1 SSE max 10.1 Scirocco 16 % 1008 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 8.7 ESE max 10.3 Scirocco 52 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 10.5 ESE max 11.8 Scirocco 59 % 1012 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 12.5 SSO max 10.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 13.8 OSO max 12.7 Libeccio 63 % 1012 hPa 18 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 6.5 OSO max 7.3 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.1 SE max 10.9 Scirocco 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:29

