Meteo Floridia, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Floridia indicano un Venerdì 25 Ottobre caratterizzato da una predominanza di cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La temperatura percepita non scenderà sotto i 18°C, mentre la copertura nuvolosa si presenterà variabile, con momenti di cielo sereno al mattino e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,7°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3,9 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 22,1°C intorno alle 11:00. Tuttavia, la brezza leggera non supererà i 13,5 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 59%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 22°C alle 13:00 e scendendo fino a 19,4°C entro le 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’intensità di pioggia assente, ma l’umidità aumenterà fino al 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 8,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano un Venerdì 25 Ottobre con un inizio promettente al mattino, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento per il fine settimana, quando le previsioni del tempo potrebbero riservare cieli più sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 3.6 SO max 4.4 Libeccio 80 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 3.1 SO max 3.8 Libeccio 81 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.4 SSO max 5.7 Libeccio 73 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 8.7 SSE max 8.5 Scirocco 60 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 3 % 14.8 SSE max 13.6 Scirocco 61 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 3 % 11.8 S max 14.4 Ostro 72 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 8.4 SSO max 10.1 Libeccio 75 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 7.2 SSO max 8.9 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:06

