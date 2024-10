Meteo Foggia, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Foggia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 23°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 5,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, con venti moderati che soffieranno a circa 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori di umidità che aumenteranno nuovamente, raggiungendo il 77%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo conto della variabilità del meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 17 % 5.2 NO max 5.6 Maestrale 87 % 1028 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° Assenti 6.9 NO max 9.3 Maestrale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +17.3° Assenti 8.1 NO max 14.6 Maestrale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 11.1 NO max 12.6 Maestrale 68 % 1028 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 10.4 NNO max 10.8 Maestrale 58 % 1027 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 2 % 11.9 NNO max 13.8 Maestrale 65 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 1 % 9.6 NO max 17.4 Maestrale 80 % 1028 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 10.2 NO max 18.1 Maestrale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:00

