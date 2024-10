Meteo Follonica, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Follonica si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata relativamente mite e un progressivo deterioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 55%, e il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 4,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura percepita di 19,2°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e successivamente con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 8 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 18%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo. Il cielo diventerà completamente coperto, e si assisterà a piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,3°C. La pioggia sarà accompagnata da una maggiore intensità del vento, che potrà raggiungere i 9,8 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, arrivando fino al 51%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,6°C. Le piogge si attenueranno, ma l’umidità rimarrà elevata, superando l’88%. Il vento sarà moderato, mantenendosi tra i 6 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica indicano un inizio di giornata piacevole, ma con un netto cambiamento nel pomeriggio, quando si prevedono piogge leggere. Nei giorni successivi, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di Martedì, pianificando di conseguenza le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 6.8 NE max 6.6 Grecale 83 % 1026 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 8 ENE max 7.7 Grecale 85 % 1026 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.8° prob. 2 % 7 ENE max 8.5 Grecale 81 % 1026 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 11 % 4.1 ESE max 5.7 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 28 % 3.5 E max 4.7 Levante 71 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.16 mm 4.7 SSE max 6.2 Scirocco 80 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° prob. 51 % 9.6 E max 10.3 Levante 88 % 1027 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 20 % 6.8 ENE max 8 Grecale 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:19

