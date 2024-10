Meteo Follonica, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 7 e gli 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, si prevede un inizio di giornata con pioggia leggera, che continuerà a cadere fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i +18°C e i +19°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 15 km/h, con raffiche che potranno toccare i 36 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, superando il 80%.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che potrebbero raggiungere i +19,4°C. Il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra i 12 e i 18 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, attorno all’86-90%, e la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente.

La sera porterà un cambiamento, con il ritorno a condizioni di cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,8°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 92%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Follonica indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha programmi all’aperto. Domani, ci si aspetta un lieve miglioramento, ma le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 8.5 E max 9.8 Levante 80 % 1019 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 8 % 7.8 E max 9.3 Levante 78 % 1019 hPa 8 pioggia moderata +18.5° perc. +18.6° 1.14 mm 14.3 E max 21.7 Levante 87 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.29 mm 15.6 ESE max 39.2 Scirocco 88 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.27 mm 18.3 SE max 36.9 Scirocco 86 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.25 mm 10.5 ESE max 15.5 Scirocco 91 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 1 % 9.8 E max 11.8 Levante 92 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.15 mm 9.6 E max 12 Levante 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.