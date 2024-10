Meteo Follonica, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un’intensificazione del vento, che potrebbe rendere l’atmosfera più fresca. La sera porterà un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 17,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 17,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5,5 km/h, proveniente da Est, con una probabilità di precipitazioni del 28%. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo si stabilizzerà, e alle 01:00 il cielo sarà sereno, con una temperatura costante di 17,3°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto già dalle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99% alle 08:00, mantenendo temperature intorno ai 19,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,6 km/h alle 09:00, e si manterrà costante fino a metà mattina. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 22,2°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto con una temperatura che scenderà leggermente, attestandosi sui 20,4°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà notevolmente, raggiungendo punte di 35,5 km/h. Questo vento fresco, proveniente da Sud-Sud Est, contribuirà a una sensazione di freschezza, nonostante le temperature rimangano relativamente miti. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente durante tutto il pomeriggio.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 44,8 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica nei prossimi giorni indicano un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Si prevede un lieve miglioramento nel fine settimana, con possibilità di schiarite e un calo della velocità del vento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni ventose e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare le loro scelte.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° prob. 21 % 4.9 ESE max 7.2 Scirocco 91 % 1008 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° prob. 10 % 6 ESE max 7.3 Scirocco 91 % 1008 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +18.4° Assenti 9.2 ESE max 13.5 Scirocco 90 % 1009 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 10.8 SE max 14.4 Scirocco 72 % 1009 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 15.4 SSE max 18.9 Scirocco 66 % 1008 hPa 16 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 21.5 SSE max 35.5 Scirocco 82 % 1008 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 25.1 SSE max 41.9 Scirocco 83 % 1007 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20.3° prob. 3 % 23.7 SSE max 42.3 Scirocco 86 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.