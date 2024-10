Meteo Forlì, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 76%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattinata, dove si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma il cielo rimarrà comunque in gran parte nuvoloso.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da direzione nord-est. La sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni sostanziali, mantenendo un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In sintesi, Lunedì 14 Ottobre a Forlì si presenterà come una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature miti e umidità elevata. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una continuazione di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 6.7 SO max 7.1 Libeccio 76 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 6.3 OSO max 6.4 Libeccio 78 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.1 SSO max 6.2 Libeccio 80 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 4.1 NO max 3.5 Maestrale 65 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 6.6 NNE max 4.2 Grecale 59 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.3 ENE max 3.7 Grecale 65 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 4.8 ESE max 6.1 Scirocco 81 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 4.8 S max 5.4 Ostro 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:24

