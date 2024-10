Meteo Forlì, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 16,7°C e 17,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 91%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che raggiungeranno i 15,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 19°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto già a partire dalle ore 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C e 18,7°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà contenuta fino al pomeriggio.

Il pomeriggio si prevede piuttosto grigio, con pioggia leggera attesa intorno alle 14:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 18,5°C. La pioggia sarà accompagnata da un’umidità che raggiungerà il 87% e da un vento che si manterrà moderato, con velocità di circa 10,9 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino a sera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C.

La sera porterà con sé un clima fresco e umido, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 17,8°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 4 NNE max 7 Grecale 93 % 1027 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° Assenti 6.5 ENE max 15.2 Grecale 91 % 1026 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +16.7° Assenti 8 E max 18.6 Levante 94 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° Assenti 13.9 E max 21.9 Levante 77 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 11.9 ENE max 19.4 Grecale 83 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 31 % 11.8 E max 23.7 Levante 87 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 15 % 7 ENE max 14.6 Grecale 90 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 3.4 NE max 5.3 Grecale 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:13

