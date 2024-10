Meteo Forlì, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Forlì si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con una significativa probabilità di pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,8°C e i 22,9°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 41 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro mezzogiorno. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 20 km/h e raffiche fino a 37,9 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che inizieranno a manifestarsi a partire dalle 13:00. Si prevedono piogge leggere e moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,39 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,5°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una direzione sud-ovest.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le piogge cesseranno e il cielo si aprirà a schiarite, portando a un clima più sereno. La temperatura scenderà fino a 14,8°C, mentre il vento si calmerà, con velocità che si ridurranno a circa 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo la pioggia di Mercoledì, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo i giorni successivi ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 16 % 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 86 % 1011 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 6 % 7.3 S max 8.5 Ostro 87 % 1009 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 10 % 9 S max 14.9 Ostro 84 % 1008 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 12 % 18.4 SSO max 41 Libeccio 68 % 1006 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° prob. 36 % 20.4 SO max 37.9 Libeccio 62 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.8 mm 18.7 OSO max 36.3 Libeccio 69 % 1005 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 80 % 12.2 OSO max 26.4 Libeccio 79 % 1006 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° prob. 9 % 5.7 O max 7.2 Ponente 89 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:45

