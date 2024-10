Meteo Forlì, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Forlì per Sabato 26 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la mattinata, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con cieli coperti e un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 93%. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sud ovest, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a circa 19°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 39%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’87%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Le piogge leggere persisteranno, con un’umidità che si attesterà intorno al 92%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Forlì nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con possibili piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 11 % 3.2 SO max 3.1 Libeccio 93 % 1023 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 44 % 5.5 S max 5.7 Ostro 89 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 21 % 5.3 SSO max 5.3 Libeccio 89 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 3 NNE max 2.1 Grecale 77 % 1023 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 6.3 ENE max 5.2 Grecale 72 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.32 mm 8.5 E max 11.6 Levante 81 % 1021 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° prob. 53 % 3.4 SE max 4.1 Scirocco 90 % 1021 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° prob. 40 % 4 OSO max 4.1 Libeccio 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:05

