Meteo Formigine, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Formigine si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita risulterà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 9%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,4 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a zero. La velocità del vento sarà contenuta, variando tra i 2,9 km/h e i 5 km/h, sempre da direzione Nord-Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 71%.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco massimo delle temperature, con valori che toccheranno i 20,1°C alle ore 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 3%. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che non supererà i 4,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la situazione meteorologica continuerà a essere stabile. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine indicano una giornata di meteo ideale, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero leggermente variare ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa stabilità atmosferica per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Formigine

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 4.6 SO max 4.8 Libeccio 89 % 1026 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 4.4 SO max 5 Libeccio 87 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 5 NNO max 4.4 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +20° prob. 3 % 4.7 NNO max 4.1 Maestrale 70 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° prob. 10 % 0.6 NNE max 1.8 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 3.5 SO max 3.8 Libeccio 87 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:05

