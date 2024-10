Meteo Formigine, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Formigine si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 23,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una probabilità di pioggia del 85%, anche se non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,8°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, ma la probabilità di pioggia scenderà al 13%. I venti si faranno sentire con una leggera intensità, raggiungendo i 14,1 km/h.

Il pomeriggio porterà temperature massime di 22°C attorno alle 12:00 e 13:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 98%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. Anche in questo periodo, non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata complessivamente asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 86%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata nuvolosa ma mite, con temperature gradevoli e senza piogge significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà quella di un clima autunnale, con una predominanza di nuvole e temperature variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 85 % 4.4 OSO max 8.2 Libeccio 92 % 1006 hPa 3 poche nuvole +13.8° perc. +13.6° prob. 28 % 2.8 ONO max 5.3 Maestrale 94 % 1006 hPa 6 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 19 % 4.1 SO max 5.5 Libeccio 91 % 1006 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 13 % 2.3 SSO max 14.1 Libeccio 74 % 1007 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 19 % 9.4 SO max 25.5 Libeccio 58 % 1006 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 20 % 4.5 SO max 11.2 Libeccio 67 % 1005 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 13 % 8.8 S max 9.6 Ostro 76 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° prob. 26 % 11.8 S max 23.6 Ostro 74 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:37

