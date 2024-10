Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Il pomeriggio porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che tenderanno a scendere. Infine, la sera si presenterà con condizioni simili a quelle della notte, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Francavilla Fontana avrà cieli coperti con una temperatura di +19,9°C e un’umidità elevata del 94%. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 15,5 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà leggermente, passando a nubi sparse intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a +19,4°C.

La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +26,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria più secca rispetto alla notte. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori che varieranno dal 52% al 79%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a +22,5°C alle 16:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’80%.

La sera porterà nuovamente cieli nuvolosi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si attesteranno tra i 15,4 km/h e i 19,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Francavilla Fontana suggeriscono un clima variabile, con un’alternanza tra nubi e schiarite. Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre nel fine settimana si potrebbero verificare condizioni più stabili. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature miti, mentre chi cerca il sole dovrà attendere schiarite nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° Assenti 7.1 S max 10 Ostro 89 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 6.3 SO max 7.2 Libeccio 75 % 1008 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 14.3 SSO max 25.8 Libeccio 54 % 1009 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 19.9 S max 22.7 Ostro 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 20.7 S max 21.5 Ostro 41 % 1008 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 17.3 S max 28.7 Ostro 65 % 1007 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21.6° Assenti 17.3 S max 35.2 Ostro 92 % 1007 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.8° Assenti 19.9 S max 35.3 Ostro 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:12

