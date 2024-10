Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 2 Ottobre a Francavilla Fontana si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 24,5°C nel pomeriggio. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 40,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 57% e l’86% durante la giornata.

Durante la notte, Francavilla Fontana avrà un cielo sereno fino all’01:00, quando si passerà a una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno, portando a un risveglio con un cielo sereno.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che potranno arrivare a 27,3 km/h. L’umidità, sebbene elevata, non influenzerà il comfort climatico, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 24,5°C. La brezza tesa continuerà a soffiare da Sud, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con un’intensificazione del vento che porterà a raffiche fresche. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana indicano una giornata di Mercoledì 2 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e una ventilazione moderata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 4.5 O max 4.8 Ponente 65 % 1014 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 2.8 S max 3.7 Ostro 70 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 11.9 SSE max 16.9 Scirocco 57 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 23.2 S max 25.8 Ostro 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 28.4 S max 30.8 Ostro 59 % 1010 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 26 S max 35.9 Ostro 75 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.3° perc. +21.7° Assenti 23.2 S max 40 Ostro 83 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.7° prob. 2 % 23.6 S max 39.8 Ostro 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.