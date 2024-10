Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta nelle prime ore, ma si prevede un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16,6°C e i 22,9°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni sud-occidentali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 77%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 3,1 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,4°C entro le ore centrali. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 58%. I venti si faranno leggermente più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 6,3 km/h. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 47%. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che potrà raggiungere i 9 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 16,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Venerdì 25 Ottobre suggeriscono una giornata con temperature miti e un cielo che passerà da coperto a poche nuvole. I prossimi giorni potrebbero riservare un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità nelle condizioni nuvolose. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.9 O max 3.6 Ponente 77 % 1024 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 1.4 SSO max 1.9 Libeccio 75 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 3.8 OSO max 4.8 Libeccio 69 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +20.8° Assenti 5.4 SSE max 3.7 Scirocco 53 % 1024 hPa 13 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 7.8 S max 5.8 Ostro 47 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.8 S max 10 Ostro 67 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.1 SO max 4.9 Libeccio 74 % 1023 hPa 22 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.8 OSO max 4.4 Libeccio 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.