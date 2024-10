Meteo Frattamaggiore, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Frattamaggiore si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate principalmente da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,9°C e +23,3°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 9,3 km/h, e la direzione varierà principalmente da sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +20,1°C. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza particolari eventi atmosferici.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +22,2°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a scendere, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera gradevole, sebbene umida.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di +23,3°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente verso la sera. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque nella soglia della brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa +19,5°C alle 21:00, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 67%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Frattamaggiore indicano una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che si trasformerà in una piacevole giornata autunnale, con temperature miti e un cielo che si schiarirà nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo che continuerà a oscillare tra nuvole sparse e momenti di sereno. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 2.1 E max 5 Levante 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 2 SSE max 5.7 Scirocco 76 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 1.9 E max 4.7 Levante 77 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.6 S max 8 Ostro 63 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +22.9° Assenti 6.6 SSO max 7.5 Libeccio 53 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 8.4 SO max 8.1 Libeccio 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 1.9 ONO max 5.2 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.1 N max 4.6 Tramontana 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.