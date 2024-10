Meteo Frosinone, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Frosinone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvolosità. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno, con picchi che raggiungeranno i 26,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, soprattutto nelle ore serali. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 74%. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da nord, con intensità che non supererà i 4,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole e temperature percepite che si avvicineranno ai 22,9°C. La ventilazione rimarrà debole, con direzione sud e sud-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il massimo di 26,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si presenterà variabile, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 47%, favorendo una sensazione di calore moderato, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con cielo sereno e poche nuvole. La ventilazione rimarrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Frosinone indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale, con temperature che si manterranno su valori piacevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 4.3 N max 4.1 Tramontana 71 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.2 NNE max 3.2 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 3.7 NE max 3.5 Grecale 70 % 1020 hPa 9 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 3.1 S max 1.6 Ostro 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.8° perc. +25.7° Assenti 4.8 SO max 5.1 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 poche nuvole +25.1° perc. +25.1° Assenti 4.3 SO max 4.7 Libeccio 53 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 1.8 NNE max 3.6 Grecale 75 % 1019 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 3.4 NE max 3.1 Grecale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:20

