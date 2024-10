Meteo Frosinone, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Frosinone si troverà ad affrontare un meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 15°C durante la notte. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente cielo coperto e temperature massime attese di circa 23°C. Verso la sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera, che potrebbe manifestarsi nelle ore serali e notturne.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a nubi sparse, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà sparse, ma l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 68%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 23°C, ma con una percezione termica leggermente inferiore. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%, mentre il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con l’arrivo di pioggia leggera attesa nelle ore notturne. Le temperature scenderanno a circa 16°C, e la copertura nuvolosa sarà predominante. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un’ulteriore instabilità atmosferica. Giovedì si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature che potrebbero risalire, mentre nel fine settimana si potrebbero verificare nuovi fenomeni di instabilità. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 2.9 NE max 2.7 Grecale 86 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 3 NE max 2.8 Grecale 89 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 3.3 ENE max 3.2 Grecale 85 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 7.1 SSE max 8 Scirocco 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 9.6 S max 10.9 Ostro 51 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 10.6 S max 10.7 Ostro 61 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° Assenti 4.8 ESE max 5.3 Scirocco 88 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 22 % 4.8 E max 4.6 Levante 90 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:41

