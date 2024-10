Meteo Frosinone, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Frosinone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il clima si presenterà mite, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La umidità si manterrà su valori elevati, attorno all’80%, ma la mancanza di precipitazioni e il cielo sereno contribuiranno a rendere la giornata piacevole. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, attestandosi sui 21°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà il calare delle temperature. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevede alcun disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima complessivamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze autunnali della zona. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.5 NNE max 4.9 Grecale 80 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 80 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.9 NNE max 3.8 Grecale 74 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 2.6 S max 2.1 Ostro 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 4.4 SO max 4.4 Libeccio 54 % 1022 hPa 16 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 1.9 OSO max 2.3 Libeccio 75 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° Assenti 6.4 NNE max 5.7 Grecale 80 % 1022 hPa 22 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 5.7 NNE max 4.8 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:00

