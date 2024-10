Meteo Frosinone, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con la presenza di poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, mantenendo un clima fresco. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Frosinone registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 73% e si prevede una leggera brezza con venti provenienti da Ovest-Nord Ovest a 3,6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto fino alle 05:00, con temperature che scenderanno fino a +14,3°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, con temperature che varieranno da +15°C a +20,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che raggiungerà i 7,7 km/h. A partire dalle 09:00, la copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un clima più sereno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità del vento che si manterrà leggera. Le temperature percepite scenderanno leggermente, arrivando a +16,2°C entro le 18:00.

La sera vedrà un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che continueranno a scendere, raggiungendo i +14,6°C intorno alle 22:00. La brezza leggera persisterà, con venti provenienti da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento nel weekend. Si prevede che le temperature rimarranno fresche, con un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti del clima temperato potranno apprezzare le condizioni meteorologiche, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 73 % 3.6 ONO max 5.1 Maestrale 84 % 1009 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 1.5 N max 2.9 Tramontana 86 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.8° Assenti 3.6 E max 3.6 Levante 85 % 1011 hPa 9 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 7.5 SE max 8.2 Scirocco 74 % 1013 hPa 12 poche nuvole +21.5° perc. +21.2° Assenti 7.4 SSE max 5.7 Scirocco 60 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 7.7 SSE max 7.3 Scirocco 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 2.9 E max 3.4 Levante 85 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 3.3 ENE max 3.2 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.