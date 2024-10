Meteo Fucecchio, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Fucecchio si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che si intensificheranno nel pomeriggio, portando a un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 55% e il 92%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Fucecchio presenteranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, e la velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 92%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, favorendo un clima più gradevole. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,1°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’84%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Fucecchio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con un’alternanza di nubi e schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di piogge nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 92 % 1019 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.5 NE max 4.6 Grecale 92 % 1019 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.4 E max 6.8 Levante 77 % 1020 hPa 11 poche nuvole +22.9° perc. +22.8° Assenti 4.9 E max 5.3 Levante 60 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 2.8 NE max 3.6 Grecale 55 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 5.2 N max 5.3 Tramontana 68 % 1018 hPa 20 poche nuvole +18.1° perc. +18° Assenti 5.7 NE max 6.1 Grecale 78 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 6.6 ENE max 7 Grecale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:28

