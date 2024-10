Meteo Galatina, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Galatina per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 17°C e i 20°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, portando a un aumento dell’umidità nell’aria. Le previsioni del tempo indicano un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 28 km/h, creando una sensazione di fresco. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 28 km/h, e l’umidità inizierà a scendere leggermente. Anche in questa fase, la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma il cielo grigio potrebbe far presagire cambiamenti nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno fino a 17°C, con un picco di umidità che raggiungerà l’86%. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con valori di 0.68 mm e aumenteranno fino a 3.03 mm nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le piogge diventeranno più persistenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando l’80%. Le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che si attesteranno intorno ai 0.5 mm. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, tenderà a diminuire leggermente, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno fresche, con un’alta umidità che caratterizzerà l’atmosfera. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima variabile e di tenere a disposizione un ombrello per affrontare le precipitazioni attese.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 9 % 28.6 SE max 48.8 Scirocco 74 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 19 % 27 SE max 44.3 Scirocco 72 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° prob. 3 % 28.3 SE max 40.5 Scirocco 68 % 1020 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 4 % 25.2 SE max 35 Scirocco 71 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 25 % 24.8 SE max 34.7 Scirocco 71 % 1023 hPa 16 pioggia moderata +17° perc. +17.1° 3.03 mm 23.2 SE max 40 Scirocco 90 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.36 mm 17.5 ESE max 34.2 Scirocco 81 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.33 mm 13.1 ESE max 26.4 Scirocco 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:56

