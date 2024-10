Meteo Galatina, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Galatina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C durante la mattina. La presenza di vento moderato e una leggera umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 1%. La velocità del vento varierà tra i 10,3 km/h e i 12,1 km/h, proveniente da Ovest, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 6%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 12%. Il vento si farà più vivace, con velocità che toccheranno i 20,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa a salire fino al 74%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 11,3 km/h e i 12,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 8%.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento del cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa scenderà nuovamente, mantenendosi sotto il 1%. Il vento si farà più leggero, con velocità che si ridurranno a circa 6,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano una giornata complessivamente positiva, con un inizio sereno e un pomeriggio variabile. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole e adatta a diverse attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, ma attualmente non si intravedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° prob. 15 % 10.3 ONO max 15.7 Maestrale 70 % 1010 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° prob. 41 % 16.2 NNO max 30.5 Maestrale 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° prob. 25 % 20.6 NNO max 24.6 Maestrale 64 % 1012 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° prob. 11 % 17.1 NO max 18.4 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.4° perc. +21° prob. 8 % 12.9 NNO max 15.6 Maestrale 55 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 4 % 13.8 NNE max 15.1 Grecale 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 9.8 NNE max 16.6 Grecale 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 6.7 NNE max 8 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:17

