Meteo Galatina, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 22,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66-67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 20-22°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’intensità del vento si ridurrà ulteriormente, con velocità che non supereranno i 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno all’84%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con velocità del vento che si ridurranno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. L’umidità alta potrebbe rendere l’aria più pesante, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 7 % 12.8 ESE max 21.5 Scirocco 78 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 14 % 14.1 E max 21.5 Levante 78 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 9 % 13.6 ESE max 20.8 Scirocco 71 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° prob. 9 % 14.8 SSE max 17.5 Scirocco 66 % 1028 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 14 % 11.2 SSE max 11.3 Scirocco 67 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 14 % 8.4 SSE max 10.3 Scirocco 78 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° prob. 10 % 7.2 S max 8.5 Ostro 83 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 3 % 2.6 SSE max 3.4 Scirocco 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:54

