Meteo Galatina, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 21,8°C. I venti saranno prevalentemente moderati, provenienti da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 34,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola che inizierà a fare la sua comparsa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 22 km/h, e l’umidità scenderà fino al 56%. La pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 19,7°C. I venti continueranno a soffiare da nord con intensità moderata, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 16,8°C. I venti si faranno più deboli, con velocità intorno ai 12 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’86%. La pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche pioggia, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 15.4 N max 32.2 Tramontana 83 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 15.7 NNO max 33.3 Maestrale 84 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 23.9 N max 27.7 Tramontana 66 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 22 N max 22.9 Tramontana 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 22.8 N max 24.5 Tramontana 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 15.8 NNO max 26.4 Maestrale 78 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 12.4 NNO max 24.6 Maestrale 84 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 12.2 NNO max 21.8 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.