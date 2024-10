Meteo Galatina, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra l’88%. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 43%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 3,8 km/h e i 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,8°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 19,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 21%, favorendo un clima più gradevole. Anche l’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 44% e il 63%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 8,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 14%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra i 5,2 km/h e i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 2.1 SSO max 2.6 Libeccio 74 % 1024 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 1.8 S max 2.6 Ostro 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 3.9 S max 4.9 Ostro 65 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +20.9° Assenti 3.8 SSO max 3.6 Libeccio 50 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 5 SSO max 5.3 Libeccio 44 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 6.5 SSO max 8.3 Libeccio 63 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 6 SO max 6.6 Libeccio 75 % 1023 hPa 22 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 5.2 SO max 5.7 Libeccio 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 16:49

