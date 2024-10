Meteo Gallarate, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. I dati raccolti mostrano una temperatura che si manterrà intorno ai 15°C durante la notte e che raggiungerà un massimo di circa 18,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11 km/h. La situazione non cambierà significativamente nelle prime ore della mattina, quando le piogge continueranno a cadere, mantenendo una temperatura simile e un’umidità elevata, intorno al 98%.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 17,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia nel tardo mattino. Tuttavia, le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera attenuazione delle piogge, ma non si escluderanno brevi rovesci. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 18,6°C, con venti leggeri provenienti da sud-sud est. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso verso le 16:00. Tuttavia, le piogge non saranno completamente assenti, con possibilità di pioviggini intermittenti.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un passaggio a nubi sparse e, in alcune ore, cielo sereno. La temperatura scenderà gradualmente fino a 14°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.89 mm 3.6 ENE max 11 Grecale 98 % 1017 hPa 4 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.03 mm 3.4 NNO max 8.6 Maestrale 97 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 2.65 mm 2.4 ENE max 10.8 Grecale 99 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.3 mm 5.3 E max 11 Levante 91 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.21 mm 4.2 SSE max 5.8 Scirocco 78 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.47 mm 0.7 NE max 1.5 Grecale 85 % 1015 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +15° prob. 27 % 5.8 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.29 mm 5.9 NNE max 9.1 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.